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انضمام أسرى جدد للإضراب المفتوح عن الطعام

الإثنين 12 أغسطس 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
انضمام أسرى جدد للإضراب المفتوح عن الطعام


غزة / سما/

 أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، اليوم الاثنين، انضمام دفعة جديدة من الأسرى إلى الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار سياسة الاعتقال الإداري.

وقالت "الشعبية" في بيان لها، إن مجموعة جديدة من كوادرها ستلتحق بالإضراب للضغط على مصلحة السجون وجهاز الشاباك للاستجابة لمطالب الأسرى الإداريين المضربين، خاصةً الأسير حذيفة حلبية المضرب منذ 42 يومًا، حيث حملت الاحتلال المسؤولية عن حياته عقب تدهور وضعه الصحي.

وأشارت إلى أن 30 أسيرًا من سجون عدة سينضمون للإضراب، لتحذير إدارة السجون بأن عليها الاستجابة لمطالب المضربين.

ولفتت إلى أن هناك هجمة مسعورة من قبل إدارة مصلحة السجون وجهاز مخابرات الاحتلال ضد الأسرى، خاصةً الإداريين المضربين عن الطعام.

ودعت الجبهة الكل للتحرك والوقوف إلى جانب الأسرى والقدس.

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