كيف تختار تسريحة شعر جديدة تناسبك وتجعلك تتألق يوم العيد؟

وكالات / سما /

اختيار تسريحة شعر جديدة مهمة غير سهلة على الإطلاق، فالبعض يمضي معظم حياته بتسريحة شعر واحدة.

الالتزام بتسريحة واحدة منطقي وطبيعي عند الرجال؛ لأنها تجعلهم يشعرون بالراحة النفسية، كما أنهم اعتادوا عليها، ناهيك عن أن الرجال وخلافاً للنساء لا يحبذون التغييرات الجذرية المتكررة بتسريحات الشعر.

إن كنت قد بدأت تشعر بالملل من التسريحة نفسها، أو تشعر برغبة بالتغيير، لكنك لا تعرف من أين تبدأ، فهناك بعض النصائح التي ستساعدك على القيام بالتعديلات اللازمة وضمان ظهورك بأجمل طلة ممكنة.

تحديد الحدود التي تريد تجاوزها

الخطوة الأولى تكون بتحديد ما تريده بالضبط، فهل تبحث عن تغيير جذري يجعل طلتك تختلف كلياً، أم تريد بعض التعديلات التي تضمن تغييرات طفيفة لا تجعل طلتك تختلف كثيراً. بعد تحديد ذلك يمكنك اعتماد مقاربتين، الأولى هي التعديل التدريجي، أي أن تقوم بإدخال تغييرات على تسريحة شعرك بشكل تدريجي، سواء لناحية القصة أو الترتيب، أو يمكنك القيام بكل شيء دفعة واحدة. الخيار لك.

الوحي من الآخرين

مبدأ بسيط لكنه فعال جداً، سواء كان الوحي من الأصدقاء أو من المشاهير أو حتى من المواقع المتخصصة بقصات شعر الرجال. لكن عليك أن تكون واقعياً في مقاربتك هذه، فإن كنت مثلاً تعاني من تساقط شعرك فعليك الحصول على الوحي من قصات مخصصة لمن يملكون شعراً خفيفاً. في حال كنت تتخوف من التغيير الجذري حاول البحث عن نسخ معدلة ومحسنة لقصة شعرك الحالية.

حسك الخاص في الموضة

هذه النقطة هامة جداً، فحسك الخاص في الموضة يؤثر بشكل مباشر على نوعية تسريحات الشعر التي عليك اختيارها. هناك الكثير من الأمور التي عليك أخذها في الحسبان عند اختيار التسريحة كنوعية الملابس التي ترتديها لعملك، ونوعية الملابس التي ترتديها بشكل عام خلال أيام الأسبوع . التناقض بين نمط الملابس الخاص بك وتسريحة شعرك خطأ لا يجب الوقوع به في الإطلاق.

مثلاً إن كنت ترتدي البدلات إلى عملك فقصة شعرك يجب أن ترتبط بهذه النوعية من الملابس، وأن تكون مرتبة ويسهل العناية بها مثل التسريحة الجانبية التقليدية، أو التسريحة الفرنسية التقليدية التي تناسب الشعر متوسط الطول والقصير. في المقابل إن كنت لا ترتدي البدلات خلال أيام أسبوع فخيارتك عديدة جداً شرط أن تتناسب مع البيئة العامة التي تتواجد فيها معظم الوقت.

عليك أن تأخذ بالحسبان أيضاً الروتين اليومي للعناية بالتسريحة، فهل تملك الوقت صباحاً للاهتمام بتسريحتك أم تحتاج لتسريحة لا تتطلب الكثير من العناية؟

ملابسك عند قص شعرك

عليك ارتداء الملابس التي ترتديها عادة عندما تذهب إلى مصفف الشعر الخاص بك للحصول على تسريحة جديدة. البعض يفضل ارتداء الملابس الرياضية أو أخرى لا يتم اعتمادها بشكل يومي باعتبار أن قص الشعر سيجعلها تتسخ. الخيارات هذه لن تساعد مصفف الشعر على تكوين صورة واقعية عنك وعن حسك ونمطك، بل سيمنحك النصائح استناداً إلى ما يراه.. والصورة التي تقدمها له لا علاقة لها بما أنت عليه.

هل تثق بمصفف شعرك ؟

في حال لم تكن تثق بنصائحه أو قدراته، عليك اختيار مصفف شعر آخر. لا ضرر في تجربة أكثر من مصفف شعر أو الاستماع لنصائح أصدقاء تثق بهم أو تعجبك تسريحات شعرهم، فهدفك في نهاية المطاف التعامل مع مصفف شعر ماهر تثق به. اعتماد مصفف شعر مختلف كل فترة لن يعود عليك بالفائدة، بل عليك التعامل مع مصفف شعر واحد لتتمكن من خلق الروابط معه.

ولا نقصد هنا بأن تصادق مصفف الشعر الخاص بك، لكن العلاقة طويلة الأمد مع مصفف الشعر تمكنه من معرفة ما تحب وما لا تحب، وبالتالي فإن النصائح التي يقدمها لك ستدور في فلك تفضيلاتك.

ناهيك عن أن مصفف الشعر الماهر يملك فكرة كافية ووافية عن التسريحات التي تتناسب مع شكل الوجه، وسيمنحك الكثير من النصائح حول طرق العناية بها.

تعلم طرق العناية بشعرك

عدد كبير من الرجال اختبروا هذا الموقف. يحصلون على تسريحة شعر ويشعرون بسعادة بالغة؛ لأنها تناسبهم تماماً، ثم يستيقظون في اليوم التالي، ويجدون أن تسريحتهم تختلف كلياً عما كانت عليه بالأمس. السبب هنا يرتبط بأن الغالبية الساحقة من الرجال لا تعرف كيفية العناية بتسريحة شعرهم

البداية تكون بالاستفسار من مصفف شعرك حول طرق العناية؛ لأنها مرتبطة بشكل مباشرة بالآلية التي اعتمدها لقص شعرك. اطلب منه أن يقوم بتعليمك كيفية العناية بالتسريحة، وأن يقوم بذلك خطوة تلو الأخرى. عليك أن تعرف الفرشاة التي عليك استخدمها، والاتجاه الذي عليك اعتماده لتسريح شعرك والمستحضرات المثالية.