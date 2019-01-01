  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو: وصلنا لقتلة الجندي خلال 48 ساعة و أحبطنا 600 هجوم خلال العام الماضي

الإثنين 12 أغسطس 2019 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: وصلنا لقتلة الجندي خلال 48 ساعة و أحبطنا 600 هجوم خلال العام الماضي


القدس المحتلة / سما /

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن جهاز الشاباك إحبط 600 هجوم فلسطيني خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال كلمة له في حفل تكريم لعناصر وضباط في الشاباك شاركوا في عمليات حساسة مؤخرًا.

وقال نتنياهو إن الشاباك اعتقل منفذي عملية بيت فجار التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي خلال 48 ساعة من وقوعها.

وتابع، "بمجرد أن أصبحت التفاصيل واضحة، قلت إن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى منفذي العملية".

وأشار إلى أنه تم إجراء مسح هندسي لمنزلي منفذي عملية بيت فجار، وسيتم العمل سريعًا على هدمهما.

الأكثر قراءة اليوم

كوخافي يعقد جلسة تقييم أمني بغلاف غزة وهذا ما تم مناقشته ..

الجهاد الإسلامي : ما يقوم به العدو من جرائم بالأقصى سيقابل برد فعل فلسطيني

بومبيو يردّ على خامنئي: اهتمامكم بالفلسطينيين كاذب .. ماذا قدمتم لفلسطين ؟

رئيس البرازيل يقترح التقليل من دخول الحمام لحماية البيئة

جونسون يهنئ المسلمين ويتحدث عن مغزى "عيد الأضحى"

حزب الله : العدو يتهيأ لشن حرب علينا والمقاومة جاهزة لتلقينه درسا

مدير سان جيرمان: المفاوضات بشأن نيمار متقدمة

الأخبار الرئيسية

الكشف عن مساعٍ يبذلها نتنياهو للحصول على تأييد ترامب لفرض السيادة على الضفة

كاتس : سنحسم حماس عسكريا في غزة حال تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع

قناة عبرية : إسرائيل تسعى لتأجيل المواجهة مع حماس قدر الإمكان

خبراء إسرائيليون : نريد تنفيذ اغتيالات في حماس لكننا لا نستطيع

الجهاد الإسلامي : ما يقوم به العدو من جرائم بالأقصى سيقابل برد فعل فلسطيني