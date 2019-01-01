نتنياهو: وصلنا لقتلة الجندي خلال 48 ساعة و أحبطنا 600 هجوم خلال العام الماضي

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن جهاز الشاباك إحبط 600 هجوم فلسطيني خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال كلمة له في حفل تكريم لعناصر وضباط في الشاباك شاركوا في عمليات حساسة مؤخرًا.

وقال نتنياهو إن الشاباك اعتقل منفذي عملية بيت فجار التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي خلال 48 ساعة من وقوعها.

وتابع، "بمجرد أن أصبحت التفاصيل واضحة، قلت إن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى منفذي العملية".

وأشار إلى أنه تم إجراء مسح هندسي لمنزلي منفذي عملية بيت فجار، وسيتم العمل سريعًا على هدمهما.