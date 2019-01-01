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الأوقاف تبدأ بتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي

الإثنين 12 أغسطس 2019 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تبدأ بتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي


غزة / سما /

شرعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة بتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء والمحتاجين في قطاع غزة خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

و أوضح أ. منذر الغماري رئيس اللجنة المشرفة على المشروع أنه تم أمس ذبح 14 عجلاً في مذبح أبو زور بمدينة غزة بدعم كريم من مؤسسة صندوق القدس للتنمية و أكد الغماري أن عملية توزيع لحوم الأضاحي ستتم عبر لجان الزكاة التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع محافظات غزة.

مقدمًا الشكر الجزيل لمؤسسة صندوق القدس للتنمية على ما يقدمونه من خير لأبناء شعبنا الفلسطيني الصابر، لتعزيز ودعم صموده في وجه الاحتلال.

#وزارة الأوقاف

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