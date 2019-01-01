  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أريحا: معبر الكرامة يشهد حركة نشطة

الإثنين 12 أغسطس 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

شهد معبر الكرامة، حركة نشطة جدا منذ ساعات صباح اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة باتجاه المغادرين.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان له، بأن المعبر شهد حتى اللحظة مغادرة 3500 مسافر، فيما قدم إلى أرض الوطن 1000 شخص، مبينا أن الشرطة وكافة الجهات العاملة في استراحة أريحا تعمل على تنظيم وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كل المساعدات لهم.

وأضاف ارزيقات أنه من المتوقع أن تستمر الحركة نشطة حتى ساعات عصر اليوم، ثم تعود للوضع الطبيعي بشكل تدريجي، موضحا أن المعبر مفتوح 24 ساعة متواصلة حتى يوم الخميس المقبل.

#معبر الكرامة

الأكثر قراءة اليوم

طبيب قتل شريكه “المسعف” على طريقة “خاشقجي”: أغلى “عطوة عشائرية” عابرة للضفتين

وفاة حاجّة من غزة في مكة المكرمة

كوخافي يعقد جلسة تقييم أمني بغلاف غزة وهذا ما تم مناقشته ..

الجهاد الإسلامي : ما يقوم به العدو من جرائم بالأقصى سيقابل برد فعل فلسطيني

بومبيو يردّ على خامنئي: اهتمامكم بالفلسطينيين كاذب .. ماذا قدمتم لفلسطين ؟

رئيس البرازيل يقترح التقليل من دخول الحمام لحماية البيئة

جونسون يهنئ المسلمين ويتحدث عن مغزى "عيد الأضحى"

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: وصلنا لقتلة الجندي خلال 48 ساعة و أحبطنا 600 هجوم خلال العام الماضي

الكشف عن مساعٍ يبذلها نتنياهو للحصول على تأييد ترامب لفرض السيادة على الضفة

كاتس : سنحسم حماس عسكريا في غزة حال تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع

قناة عبرية : إسرائيل تسعى لتأجيل المواجهة مع حماس قدر الإمكان

خبراء إسرائيليون : نريد تنفيذ اغتيالات في حماس لكننا لا نستطيع