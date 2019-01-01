أريحا: معبر الكرامة يشهد حركة نشطة

اريحا / سما /

شهد معبر الكرامة، حركة نشطة جدا منذ ساعات صباح اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة باتجاه المغادرين.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان له، بأن المعبر شهد حتى اللحظة مغادرة 3500 مسافر، فيما قدم إلى أرض الوطن 1000 شخص، مبينا أن الشرطة وكافة الجهات العاملة في استراحة أريحا تعمل على تنظيم وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كل المساعدات لهم.

وأضاف ارزيقات أنه من المتوقع أن تستمر الحركة نشطة حتى ساعات عصر اليوم، ثم تعود للوضع الطبيعي بشكل تدريجي، موضحا أن المعبر مفتوح 24 ساعة متواصلة حتى يوم الخميس المقبل.