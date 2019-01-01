غانتس: لن نشارك في حكومة برئاسة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

أوضح رئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس أن حزبه مستعد للتحالف مع حزب الليكود لتشكيل حكومة واسعة ولكن دون مشاركة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو فيها.

وكان غانتس صرح في وقت سابق أنه على استعداد لدراسة إمكانية التحالف مع الليكود شريطة أن يكون هناك اتفاق تناوب على رئاسة الوزراء وأنه سيكون الأول الذي سيتبوأ هذا المنصب.

وبين غانتس أنه لا يمكن لحزبه أن يشارك في حكومة برئاسة نتنياهو ليس لأنه يكرهه شخصيا بل لأن هناك ثلاث لوائح شبهات جنائية بحقه.

واضاف في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان) أنه رفض اقتراحات سخية عرضها عليه نتنياهو بعد الانتخابات السابقة .