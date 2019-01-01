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إعلان تجاري يثير غضبا في الشارع الكويتي!

الإثنين 12 أغسطس 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان تجاري يثير غضبا في الشارع الكويتي!


وكالات / سما /

أثار إعلان تسويقي لمقهى في أحد شوارع الكويت في منطقة الجهراء غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحتوائه على إيحاءات لشرب الكحول.

الصورة التي نشرها المقهى كتب فيها: “ما سافرت؟! #إشرب_يمكن_تنسى”، الأمر الذي اعتبره البعض بأنها “دعوة بطريقة إيحائية لأمر مخالف في الدولة المسلمة المحافظة، وهو شرب الخمور”.

وفي مجتمع خليجي محافظ كالكويت يعتبر الأمر غير مقبول، إذ انتقد اللافتة كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمين الهاشتاج نفسه #اشرب_يمكن_تنسى، ما دفع السلطات البلدية في الكويت وإزالته.

#إعلان تجاري #الكويت

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