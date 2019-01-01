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أسباب تدفعك لتناول لحم الدجاج بدل اللحوم الحمراء

الإثنين 12 أغسطس 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسباب تدفعك لتناول لحم الدجاج بدل اللحوم الحمراء


وكالات / سما /

حثّت دراسة جديدة على استهلاك المزيد من الدواجن بعدما تبين أن زيادة حصتها على حساب اللحوم الحمراء يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 15 بالمائة. ووفقاً للدراسة التي نشرتها "إنترناشيونال جورنال أوف كانسر" لا تقتصر فوائد أكل الدجاج بدلاً من اللحوم الحمراء على الوقاية من السرطان، بل تتضمن:

* تزويد الجسم بمغذيات لا توجد بكثرة في اللحم الأحمر، مثل: فيتامينات "أ" و"ك" و"د" و"إي".

* تزويد الجسم بحصة كبيرة من البروتين لبناء وصيانة العضلات والأنسجة.

* تحتوي الدواجن على معادن تقوّي العظام، مثل الكالسيوم والفوسفور، إلى جانب السيلينيوم الذي يحمي من التهاب المفاصل.

* لحم الطيور مثل اللحم الأحمر غني بالزنك اللازم للرجل للحفاظ على مستوى هرمون التوستيسترون.

* يحتوي لحم الدواجن على فيتامين "ب5" الذي يساعد على تقليل التوتر وأعراض سن اليأس.

* يحتوي كل 28 غراماً من صدر الدواجن الخالي من الجلد على غرام واحد من الدهون، لذلك تعتبر صدور الدجاج والديك الرومي وسيلة جيدة لضبط الوزن.

* لحم الطيور غني بفيتامين "ب6" الذي يدعم جهاز المناعة.

#الدجاج #اللحوم الحمراء

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