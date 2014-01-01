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خبراء: واتساب لم تعالج ثغرة خطيرة بدأت قبل عام!

الإثنين 12 أغسطس 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبراء: واتساب لم تعالج ثغرة خطيرة بدأت قبل عام!


وكالات / سما /

ذكر خبراء أن منصة واتساب للتراسل الفوري لا تزال تعاني من خلل يسمح بالتلاعب بالرسائل، منذ أكثر من عام.

وقال خبراء الأمن السيبراني الذين وجدوا طريقة لاختراق واتساب والتلاعب بالرسائل إن فيسبوك فشلت في معالجة العيوب، بعد عام من تنبيه شبكة التواصل الاجتماعي.

وقال الباحثون في شركة الأمن السيبراني "تشيك بوينت" إنهم اكتشفوا في أغسطس من العام الماضي ثغرات جديدة يمكن من خلالها للهاكر اعتراض الرسائل المرسلة في المحادثات الخاصة والجماعية والتلاعب بها.

وتسمح هذه الثغرات للمهاجمين بإنشاء ونشر معلومات مغلوطة من مصادر من المفترض أن تكون موثوقة.

وتعلق المشكلات باستخدام ميزة الاقتباس في محادثة جماعية لتغيير هوية المرسل، حتى لو لم يكن هذا الشخص عضواً في المجموعة، وتعديل نص رد شخص آخر، وإرسال رسالة خاصة متخفية كرسالة عامة للجميع لمشارك في مجموعة أخرى، بحيث عندما يرد الفرد المستهدف، تكون رسالته مرئية للجميع في المحادثة.

وأوضحت شركة الأمن السيبراني أن تطبيق واتساب، الذي اشترته فيسبوك في عام 2014، فشل في حل المشاكل التي ما تزال قائمة حتى اليوم.

يُذكر أن تطبيق التراسل المملوك لفيسبوك أصبح يضم اعتباراً من أوائل عام 2018 أكثر من 1.5 مليار مستخدم، مع أكثر من مليار مجموعة، و65 مليار رسالة مُرسلة يومياً.

#واتساب

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