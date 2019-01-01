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كاتس : سنحسم حماس عسكريا في غزة حال تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع

الإثنين 12 أغسطس 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس : سنحسم حماس عسكريا في غزة حال تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع


القدس المحتلة/سما/

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي وعضو الكابينت، يسرائيل كاتس، عن ان هناك احتمالات للانتقال الى معركة جديدة بقطاع غزة، في حال تجدد اطلاق الصواريخ على إسرائيل.

جاءت تصريحات الوزير كاتس، على خلفية الأحداث الأمنية على حدود قطاع غزة، والتوقعات بقيام الفصائل الفلسطينية، بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، ردا على مقتل 4 شبان فلسطينيين على حدود غزة قبل يومين.

ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية، التي أوردت الخبر صباح اليوم الأثنين، قال الوزير كاتس: "في حال قيام إسرائيل بالعمل العسكري في غزة، فلن تكون أي حصانة لقادة حماس بالقطاع".

وأضاف: "نحمل حماس المسؤولية على كافة الأحداث الأمنية بالمنطقة الحدودية، ونعمل على تقليص قوة حماس، والقضاء على تهديد الانفاق على حدود غزة".

ولفت الوزير، الى أن هناك احتمالات للعمل العسكري بغزة، في حال تجدد اطلاق الصواريخ من القطاع، مشيرا الى أن "إسرائيل ستعمل على حسم حماس عسكريا في المعركة القادمة". 

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