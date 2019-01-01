  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ملّاك ليفربول لكلوب: ركّز على هذه البطولة فقط

الإثنين 12 أغسطس 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملّاك ليفربول لكلوب: ركّز على هذه البطولة فقط


وكالات / سما /

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ملاك نادي ليفربول الإنجليزي، طالبوا مدرب فريقهم، الألماني يورغن كلوب، بالتركيز على الدوري، وتجاهل البطولات المحلية الأخرى.

وقالت الصحيفة إن ملاك النادي، وعلى رأسهم الأميركي جون هينري، طلبوا من كلوب توجيه تركيزه لبطولة الدوري، "وعدم القلق" بشأن بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

 ويدخل ليفربول موسمه الجديد طامحا بتحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما، وذلك بعد أن خسر اللقب الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

ومنذ قدومه لليفربول، لم يستطع كلوب تجاوز الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، ولطالما ابتعد عن إشراك تشكيلته الأساسية في البطولة.

وسيشارك ليفربول هذا الموسم في 5 بطولات، وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وسيحاول ليفربول الابتعاد عن إرهاق نجومه، وذلك باللعب بالتشكيلة الاحتياطية في بطولتي الكأس وكأس الرابطة هذا الموسم، وهو ما قد يواجه انتقادات من جماهير "الريدز".

#يورجن كلوب #ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

طبيب قتل شريكه “المسعف” على طريقة “خاشقجي”: أغلى “عطوة عشائرية” عابرة للضفتين

وفاة حاجّة من غزة في مكة المكرمة

كوخافي يعقد جلسة تقييم أمني بغلاف غزة وهذا ما تم مناقشته ..

بومبيو يردّ على خامنئي: اهتمامكم بالفلسطينيين كاذب .. ماذا قدمتم لفلسطين ؟

رئيس البرازيل يقترح التقليل من دخول الحمام لحماية البيئة

جونسون يهنئ المسلمين ويتحدث عن مغزى "عيد الأضحى"

حزب الله : العدو يتهيأ لشن حرب علينا والمقاومة جاهزة لتلقينه درسا

الأخبار الرئيسية

الكشف عن مساعٍ يبذلها نتنياهو للحصول على تأييد ترامب لفرض السيادة على الضفة

كاتس : سنحسم حماس عسكريا في غزة حال تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع

قناة عبرية : إسرائيل تسعى لتأجيل المواجهة مع حماس قدر الإمكان

خبراء إسرائيليون : نريد تنفيذ اغتيالات في حماس لكننا لا نستطيع

الجهاد الإسلامي : ما يقوم به العدو من جرائم بالأقصى سيقابل برد فعل فلسطيني