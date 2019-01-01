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برشلونة يُقرر الإبقاء على كوتينيو

الإثنين 12 أغسطس 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يُقرر الإبقاء على كوتينيو


وكالات / سما /

اتخذ نادي برشلونة تقريباً قراراً بشان مستقبل صانع ألعابه البرازيلي فيليب كوتينيو، وذلك بعد تعذر انتقاله لتوتنهام هوتسبير في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة الماركا الإسبانية بأن النادي الكاتالوني قرر عدم بيع كوتينيو بعد أن وجد صعوبة في بيعه بالمقابل الذي يريده.

وعانى النجم البرازيلي طوال الموسم الماضي مع البلاوجرانا، فلم يظهر بالمستوى الفني والبدني المتوقع منه مما يُقلل من حظوظه في اللعب بشكلٍ أساسي مع فريق المدرب إرنستو فالفيردي.

ورغم أن البارسا أصبح مقتنعاً بإمكانية استمراره لموسمٍ آخر، لكنه سيظل منفتحاً على إمكانية بيعه لباريس سان جيرمان أو بايرن ميونيخ في نهاية السوق إذا وصل له عرضاً مالياً يليق بسعره في سوق الانتقالات في السنوات الأخيرة.

وقام توتنهام بسحب عرضه لكوتينيو في الساعات الأخيرة من السوق لأن البارسا طالب بـ40 مليون جنيه استرليني ثمناً لاستعارة اللاعب لموسم واحد فقط، وهو ما رآه النادي الإنجليزي مبالغًا فيه وخاصة أن راتب اللاعب يقترب من مليون جنيه استرليني شهرياً.

#برشلونة #فيليب كوتينيو

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