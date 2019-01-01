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جماهير باريس توجه إهانات بالغة إلى نيمار

الإثنين 12 أغسطس 2019 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير باريس توجه إهانات بالغة إلى نيمار


وكالات / سما /

أعربت جماهير نادي باريس سان جيرمان عن غضبها الشديد تجاه نجم فريقها نيمار دا سيلفا وذلك أثناء مباراة الجولة الأولى من الدوري الفرنسي ضد فريق نيم أولمبيك.

وانتهت المباراة بفوز فريق باريس بثلاثة أهداف نظيفة سجلهاً كلاً من إدينسون كافاني وكيليان مبابي وأنخيل دي ماريا.

ورفعت الجماهير لافتات عديدة في المدرجات عبرت فيها عن رغبتها في رؤية نيمار خارج النادي كما كانت هناك لافتات بها إهانات تتعلق بشخص اللاعب وحوادث سابقة في حياته.

واستبعد المدير الفني للفريق الفرنسي العاصمي توماس توخيل اللاعب من تشكيلة الفريق التي واجهت نيم مساء اليوم في ظل الصراع الدائر بين ريال مدريد وبرشلونة لأجل التوقيع معه.

وكان النجم البرازيلي قد عبر في بداية الصيف عن رغبته في الخروج من النادي والعودة إلى برشلونة.

واعترف النادي بأنه دخل في محادثات متقدمة لبيع نيمار، ولكنه لم يذكر اسم النادي الآخر في ظل تداول الصحافة لتقارير عن تقديم كلاً من الريال والبارسا لعروض قوية في الأسبوع القادم.

#باريس سان جيرمان #نيمار

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