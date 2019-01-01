الخليل : جيش الاحتلال يأخذ قياسات منزلي المشتبهين بقتل الجندي تمهيدا لهدمهما

الخليل / سما /

اجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مسحا هندسيا لمنزلي مشتبهين اثنين بعملية قتل الجندي الاسرائيلي دفير سوريك في بلدة بيت كاحل القريبة من مدينة الخليل، واللذين بحسب مزاعم الاحتلال اعترفا بقتل الجندي سوريك، وذلك تمهيدا لاحتمال هدم المنزلين.

ووفقا لما يسمى "التقييم الأمني الإسرائيلي" لم يوجها من قبل إحدى حركات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية أو قطاع غزة، انما بدافع شخصي.

وتهدف عمليات الهدم الى "ردع الفلسطينيين عن تنفيذ هجمات" بحسب اسرائيل التي تقول انه في حال عدم خوف الاشخاص على حياتهم فانهم سيقومون بالتفكير مرتين قبل القيام باي شيء لمصلحة عائلاتهم. على حد زعمها.

وسمح جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك" ، مساء السبت، بنشر أسماء من اعتقلهم ويشتبه بتورطهم في قتل الجندي دفير سوريك.

وقال الشاباك في بيان "المعتقلون هم نصير صالح خليل عصافرة (24 عاما) من نشطاء حماس من بيت كاحل، وقاسم عرفات خليل عصافرة (30 عاما) من بيت كاحل. والاثنين لم يتم اعتقالهم او استجوابهم في السابق لدى جهات الأمن الإسرائيلية".