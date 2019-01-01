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جونسون يهنئ المسلمين ويتحدث عن مغزى "عيد الأضحى"

الإثنين 12 أغسطس 2019 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جونسون يهنئ المسلمين ويتحدث عن مغزى "عيد الأضحى"


وكالات

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المسلمين، بحلول عيد الأضحى المبارك، الأحد، متحدثا عن المغزى من العيد.

ونشرت وزارة الخارجية البريطانية، تهنئة مصورة لجونسون، قال فيها إن "مغزى عيد الأضحى
هو التضحية وأداء الواجب، والقيام بما هو صواب".

وتابع: "هذا ما نراه يوميا من المسلمين في أنحاء بريطانيا، رجالا ونساء، يساهمون بمختلف الطرق في الحياة المعاصرة في بلدنا".

وقال جونسون مخاطبا المسلمين في بريطانيا، وحول العالم: "عيد مبارك".

وعاد جونسون للحديث عن مساهمة المسلمين البريطانيين في نجاح البلاد في شتى المجالات، في قطاعات الأعمال، والإعلام، والرياضة (الكريكيت تحديدا)، وغيرها.

وأشاد جونسون بالمساهمات الكبيرة للمسلمين في المجالات الخيرية داخل بريطانيا.
 

وشهد خطاب جونسون بعد توليه رئاسة الحكومة، تغيرا نحو المسلمين، إذ اعتذر عن إساءته السابقة للمنقبات، كما تفاخر بجذوره التركية، وجده المسلم.
 

وفي السياق ذاته، هنأ زعيم حزب العمال،  جيمي كوربين، المسلمين، بحلول عيد الأضحى.

وغرد كوربين عبر "تويتر": "عيد مبارك للجميع، يُحتفل اليوم في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الأضحى".

ولفت كوربين إلى  "رحلة العمر"، في إشارة إلى رحلة الحج لملايين المسلمين، الذين يفدون سنويا إلى مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج.

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