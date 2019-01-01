وزير المواصلات الإسرائيلي مهاجماً نتنياهو: أنت رئيس حكومة ضعيف

القدس المحتلة / سما /



هاجم وزير المواصلات الإسرائيلي سموتريتش، رئيس حكومته نتنياهو والنظام القضائي في الدولة في أعقاب قرار المحكمة اللوائيه ومقرها الناصرة العليا، عدم السماح بالفصل بين النساء خلال إقامة حفل لمغني حريدي في العفولة.



أتخذ هذا القرار بعد توجه من قبل تجمع نسائي إلي المحكمة بادعاء الإخلال بالمساواة بين الرجال والنساء، وذلك بعد عدم تلقي رد من بلدية الخضيرة.



في أعقاب قرار المحكمة هاجم وزير المواصلات الإسرائيلي سموتريتش رئيس الحكومة بتغريده له بحسابه في تويتر



كان من المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء القادم وكان مكتوب في الدعاية المسبقة له أن الحفل مخصص للعائلات من خلال فصل كامل مع أسماء جميع كبار موظفي البلدية، وفي أعقاب الإعلان توجه اللوبي النسائي إلي رئيس البلدية ابي الكابيتس وطلبوا منه إلغاء الحفل بصيغته الحالية لأن ذلك ينتهك المساواة بين الجنسين، ويعد تمييزا ضد المرأة وبعد رفض البلدية التعامل معهم توجهوا إلى المحكمة.

