تحقيقات الاحتلال : منفذو عملية بيت فجار تصرفوا بشكل فردي وفوري

القدس المحتلة / سما /

قال موقع صحيفة هآرتس العبرية، إن التحقيقات التي تجري مع منفذي عملية بيت فجار التي أدت لمقتل جندي إسرائيلي طعنًا منذ أيام، أظهرت أنهم عملوا بشكل منفرد وليس تنظيمي.

ووفقًا للموقع، فإن التحقيقات الأولية أظهرت أنهما لم يتلقيا أي مساعدة من أي جهة تنظيمية فلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وأن قرار التنفيذ أخذ بشكل فردي وفوري حين كانوا يسيرون بالمكان، الذي شاهدوا فيه الجندي يسير وحده باتجاه مجدال عوز.

وأشار إلى أن المنفذين من عائلة عصافرة هما أبناء عم، مشيرًا إلى أن تصرفهم بعد العملية وإبقاء السيارة التي استخدمت في الهجوم بحوزتهم، أكدت أنهم لم يتلقوا أي مساعدة خلال فرارهم من المكان ولم يكونوا ضمن عمل منظم.

وبحسب الموقع، فإنه لم يكن لأحدهم سابقًا أي نشاط أمني، ولكن أحدهم ينتمي لحركة حماس.