قناة عبرية : إسرائيل تسعى لتأجيل المواجهة مع حماس قدر الإمكان

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء الأحد، إن إسرائيل تسعى لاستنفاذ كل الإجراءات الخاصة بعملية التفاهمات مع حماس، وتأجيل المواجهة مع الحركة التي تحكم غزة، قدر الإمكان، رغم تكرار الحوادث الأمنية على الحدود مؤخرًا.

وبحسب القناة، فإن إسرائيل غير معنية بالتصعيد ولذلك تسعى لتأجيل المواجهة كلما كان ذلك ممكنًا.

وقال المعلق العسكري للقناة روعي شارون، إن هذه الحوادث على الحدود هي الأسوأ والأخطر منذ عملية الجرف الصامد "عدوان 2014"، مشيرًا إلى أنه لا يعرف فيما إذا كانت حماس تتعمد غض الطرف عنها، أم أن هناك جهة محلية تعمل بعيدًا عن الحركة.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه مستوطنون من غلاف غزة عبر شبكات التواصل أنه تم نشر بطارية القبة الحديد في مستوطنات الغلاف تحسبًا من أي تصعيد.