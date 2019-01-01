نتنياهو يصف وزرائه بـ "كابنيت التويتر" بعد أحداث الأقصى

القدس المحتلة / سما /

هاجم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وزرائه الجدد وبعض معارضيه بعد أن انتقدوا سياساته بشأن الأحداث التي جرت في المسجد الأقصى اليوم.

وقال نتنياهو في فيديو نشره عبر حسابه في تويتر، إنه لا ينفعل بسبب توصيات "كابنيت التويتر والتغريدات". في إشارة لعدة تغريدات نشرها وزير القضاء الجديد بتسلئيل سموتيرتش الذي وجه انتقادات حادة لسياسات نتنياهو التي وصفها بـ "الضعيفة" تجاه الفلسطينيين بعد منع المستوطنين لساعات من اقتحام الأقصى في ذكرى "خراب الهيكل".

وأوضح نتنياهو أنه سيواصل اعتماد سياسته المبنية على التصرف بمسؤولية وحزم. مشيرًا إلى أنه عقد يوم الخميس مشاورات أمنية لتنظيم "زيارات" (اقتحامات)، المستوطنين للأقصى التي تزامنت مع عيد الأضحى للمسلمين.

وأضاف "السؤال الذي كان مطروحًا هو كيفية إدارة هذه الزيارات بشكل لا يعرض أمن الجمهور للخطر". مؤكدًا على أن باحات الأقصى ستبقى مفتوحة باستمرار أمام اليهود خاصةً في ذكرى "خراب الهيكل"

وفي سياق متصل، ادعى الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية أنه سيتم إغلاق الأقصى أمام "الزوار" من غير المسلمين بدءًا من يوم غد وحتى الأربعاء المقبل.