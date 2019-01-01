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نتنياهو يزور أوكرانيا قبيل انتخابات الكنيست

الأحد 11 أغسطس 2019 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يزور أوكرانيا قبيل انتخابات الكنيست


القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أواخر الأسبوع المقبل إلى أوكرانيا، في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ الانتخابات التي أجريت في إسرائيل، في أبريل الماضي.

وتأتي هذه الزيارة قبل أقل من شهر من دورة جديدة من الانتخابات سيخوضها نتنياهو في سبتمبر، بسبب فشله في تشكيل ائتلاف حكومي بعد تحقيق حزبه "الليكود" فوزا هشا في انتخابات أبريل.

وأكد مكتب نتنياهو أنه سيصل كييف الأحد المقبل، في زيارة ستستغرق يومين سيلتقي خلالها الرئيس فلاديمير زيلينسكي، أول زعيم أوكراني من أصول يهودية.

ويعتبر المحللون أن نتنياهو يحاول بهذه الزيارة كسب المزيد من دعم الناخبين من أصول أوكرانية في الانتخابات الجديدة.

كما تتحدث تقارير إعلامية عن نية نتنياهو زيارة نيودلهي في التاسع من سبتمبر، للقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مع إمكانية إبرام عقود دفاعية جديدة بين الطرفين قبيل انتخابات الكنيست، غير أن هذه الخطط المزعومة لم تعلن رسميا بعد.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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