  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس : جنون الاحتلال سيرتد وبالًا عليهم

الأحد 11 أغسطس 2019 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : جنون الاحتلال سيرتد وبالًا عليهم


غزة / سما /

قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن الشعب الفلسطيني أثبت تمسكه بالمسجد الأقصى واستعداده الكامل للدفاع عن حرمته، وإبطال مخططات الاحتلال الرامية لتهويده وتقسيمه.

وأضافت الحركة في بيان لها تعقيبًا على أحداث الأقصى، "الأقصى خط أحمر، لن نتهاون في حمايته، ولن نسمح للإحتلال ومستوطنيه في التمادي بمهاجمته".

وأشادت بتضحيات المقدسيين ودفاعهم عن الأقصى في وجه اعتداءات الاحتلال، مؤكدًة أن ما جرى انتصارًا مباركًا، بعد إفشال مخطط الاقتحام الموسع الذي دعت إليه عصابات الهيكل.

وتابعت "نؤكد أن جنون حكومة الاحتلال، ومتطرفيها الداعين للمساس بالأقصى سيرتد وبالًا عليهم". محملةً الاحتلال مسؤولية تداعيات هذا العدوان السافر، الذي يقود إلى انفجار الأوضاع، كما سبق لأحداث الأقصى أن كانت شعلة انتفاضات شعبنا ووقود ثورته طوال تاريخه النضالي، وفق نص البيان.

وختمت بيانها "إن أطياف شعبنا مطالبة بالتوحد والوقوف خلف أهلنا في القدس بتوفير كامل الدعم والإسناد لهم في معركتهم الشرسة ضد الاحتلال ومستوطنيه، حتى يأتي وعد الله بتحرير القدس وتطهير الأقصى من دنس الغاصبين".

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية توضح حقيقة ما جرى مع خلية دير البلح وتفسير صمت حماس

بالصور.. عملية "غوش عتصيون": الاحتلال يعلن اعتقال المنفِّذَين

انتحار الملياردير الأميركي إبستين داعم الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يعلن تصفية فلسطيني مسلح شمال قطاع غزة

نتنياهو يعلق على قتل جيشه مجموعة من الشبان شرق دير البلح

غالانت يتوعد قطاع غزّة بعملية عسكرية واسعة

جريمة مروعة تهز العاصمة السورية دمشق في ليلة العيد

الأخبار الرئيسية

860x484

كوخافي يعقد جلسة تقييم أمني بغلاف غزة وهذا ما تم مناقشته ..

4ipj-8-730x438

طبيب قتل شريكه “المسعف” على طريقة “خاشقجي”: أغلى “عطوة عشائرية” عابرة للضفتين

513690M

صور: الاحتلال يصيب عشرات المصلين بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت في الأقصى

الشهيد مروان خالد عبد الغني ناصر

شاهد الصور : التعرف على هوية الشهيد الذي ارتقى شمال قطاع غزة

لأول مرة .. ضابط إسرائيلي يكشف تفاصيل اعتقال منفذي عملية بيت فجار