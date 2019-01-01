حماس : جنون الاحتلال سيرتد وبالًا عليهم

غزة / سما /

قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن الشعب الفلسطيني أثبت تمسكه بالمسجد الأقصى واستعداده الكامل للدفاع عن حرمته، وإبطال مخططات الاحتلال الرامية لتهويده وتقسيمه.

وأضافت الحركة في بيان لها تعقيبًا على أحداث الأقصى، "الأقصى خط أحمر، لن نتهاون في حمايته، ولن نسمح للإحتلال ومستوطنيه في التمادي بمهاجمته".

وأشادت بتضحيات المقدسيين ودفاعهم عن الأقصى في وجه اعتداءات الاحتلال، مؤكدًة أن ما جرى انتصارًا مباركًا، بعد إفشال مخطط الاقتحام الموسع الذي دعت إليه عصابات الهيكل.

وتابعت "نؤكد أن جنون حكومة الاحتلال، ومتطرفيها الداعين للمساس بالأقصى سيرتد وبالًا عليهم". محملةً الاحتلال مسؤولية تداعيات هذا العدوان السافر، الذي يقود إلى انفجار الأوضاع، كما سبق لأحداث الأقصى أن كانت شعلة انتفاضات شعبنا ووقود ثورته طوال تاريخه النضالي، وفق نص البيان.

وختمت بيانها "إن أطياف شعبنا مطالبة بالتوحد والوقوف خلف أهلنا في القدس بتوفير كامل الدعم والإسناد لهم في معركتهم الشرسة ضد الاحتلال ومستوطنيه، حتى يأتي وعد الله بتحرير القدس وتطهير الأقصى من دنس الغاصبين".