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كوخافي يعقد جلسة تقييم أمني بغلاف غزة وهذا ما تم مناقشته ..

الأحد 11 أغسطس 2019 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يعقد جلسة تقييم أمني بغلاف غزة وهذا ما تم مناقشته ..


القدس المحتلة / سما /

عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الأحد، جلسة تقييم أمني مع قيادة المنطقة الجنوبية داخل مقر شعبة غزة.

وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن الجلسة عقدت على خلفية الأحداث الأخيرة على حدود القطاع، مشيرًا إلى أنها جرت بحضور هيرتسي هليفي قائد المنطقة الجنوبية، وإليعازر توليدانو قائد شعبة غزة.

وقام بجولة في غلاق غزة تحدث خلالها مع مجموعة من الجنود واستمع إلى مشاركتهم في إحباط الهجوم الذي حاول تنفيذه 4 مسلحين فلسطينيين أمس عند حدود وسط قطاع غزة.

وتجول في منطقة الهجوم وسمع لملاحظات واستعدادات القوات لأي سيناريو، كما عقد لقاءًا موسعا مع قادة الكتائب في حدود القطاع.

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