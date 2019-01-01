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الأردن يوجه مذكرة احتجاج لإسرائيل تطالبها بوقف انتهاكاتها

الأحد 11 أغسطس 2019 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يوجه مذكرة احتجاج لإسرائيل تطالبها بوقف انتهاكاتها


القدس المحتلة / سما /

أدانت الحكومة الأردنية اليوم ، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها اليوم باعتداء جبش الاحتلال الاسرائيلي على المصلين وطواقم إدارة أوقاف القدس داخل حرم المسجد.
وعبّر الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة ، عن رفض الأردن المطلق لهذه الممارسات العبثية والاستفزازات غير المسؤولة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، محمّلا الحكومة الإسرائيلية نتائجها بالكامل وما نجم عنها من العنف والتوتر الشديد.
وأوضح في بيان صحفي، أن مثل هذه الممارسات المرفوضة والمدانة تعمل على تجذير بيئة اليأس والإحباط، مطالبا السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات، داعياً المجتمع الدولي للتحرك والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية.
وقال إن وزارة الخارجية الأردنية وجهت مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ، وطالبت السلطات الإسرائيلية باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلين.

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