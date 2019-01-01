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شباب رفح يتعاقد مع بديل الصباحين

الأحد 11 أغسطس 2019 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح يتعاقد مع بديل الصباحين


غزة / سما /

أعلن نادي شباب رفح عن تعاقده مع المهاجم عبد الرحمن وشاح, استعدادا للظهور بقميصه في الموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وأكد "الزعيم" الرفحي انضمام وشاح لصفوفه رسميا مدة 3 مواسم, عقب رحيله عن المشتل أحد أندية الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال" بشكل نهائي, بعد حصوله على ورقة الاستغناء.

وتألق المهاجم الشاب بقميص الزيتون الموسم الماضي على سبيل الإعارة, ما جعله محط أنظار العديد من أندية الممتازة في مقدمتها شباب رفح وشباب جباليا, وكذلك الزيتون, قبل أن يحصل "الزعيم" الرفحي على خدماته.

يشار إلى أن وشاح أحرز 11 هدفا مع الزيتون في النصف الثاني من دوري الأولى الموسم المنصرم, ليكون أفضل معوّض لرحيل يسار الصباحين عن "الزعيم" الرفحي.

#الزعيم

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