مدير سان جيرمان: المفاوضات بشأن نيمار متقدمة

وكالات / سما /

أعطى المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو تحديثاً مهماً بشأن مستقبل نيمار الذي تزايدت تقارير رحيله إلى ريال مدريد أو برشلونة بشكل كبير هذا الصيف.

وكان مدرب سان جيرمان توماس توخيل قد أكد غياب اللاعب عن مواجهة نيم في افتتاح منافسات الدوري الفرنسي، حيث قال في مؤتمر صحفي:” نيمار لا يمكنه اللعب غداً..”

بشأن مستقبل اللاعب:” إنها ليست وظيفتي، مهمتي هي القيام بالتخطيط التدريبي مع نيمار ومعرفة ما إذا كان يمكنه اللعب أم لا. لم يقم بالتدريب لمدة أسبوع كامل مع الفريق وليس لديه القدرة على اللعب مع الفريق. لقد تحدثت معه “.

فيما كانت تصريحات المدير الرياضي ليوناردو أكثر وضوحاً بتحديد السبب الرئيسي لغياب نيمار وهو عدم وضوح مستقبله حتى الآن، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل هذا الصيف.

حيث قال:”نيمار لم يتم استدعاؤه لمباراة افتتاح الدوري الفرنسي. سنرى ما سيحصل، علينا أن نحدد مستقبل كل لاعب أولًا. المفاوضات في وضع متقدم، لكن لا يوجد هناك أي اتفاق”.

ولم يكشف ليوناردو عن هواية النادي الذي تقدمت المفاوضات معه، لكن يبقى برشلونة الخيار الأول للنجم البرازيلي كما أن احتمال الانتقال إلى ريال مدريد يبقى خياراً مطروحاً بقوة.”