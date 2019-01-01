برشلونة يسحق نابولي برباعية وجريزمان يفتتح سجله التهديفي

وكالات / سما /

نجح فريق نادي برشلونة الإسباني في تحقيق انتصار عريض على حساب نابولي الإيطالي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين وانتهت منذ قليل.

ورغم انتهاء الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، إلا أن البرسا كشر عن أنيابه في الفترة الثانية وتمكن لاعبوه من تسجيل 4 أهداف دفعة واحدة.

المهاجم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز قص شريط أهداف المباراة في الدقيقة 48، قبل أن يضيف زميله والوافد الجديد هذا الصيف من أتلتيكو مدريد الإسباني، أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عرضية جوردي ألبا، ليفتتح جريزو سجله التهديفي مع البلوجرانا.

وبعدها بدقيقتين فقط، عزز لويس سواريز غلته التهديفية حيث وقع على هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والثالث لفريقه من صناعة عثمان ديمبيلي، هذا الأخير الذي بصم على رابع أهداف البرسا في الدقيقة 63 من صناعة فرينكي دي يونج، من تسديدة بيمناه.

المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي بدأ المباراة بالتشكيلة المعتادة في الدفاع وحراسة المرمى، مع وجود روبيرتو وألينيا مع دي يونج في الوسط وجريزمان مع ديمبيلي وسواريز في خط المقدمة.

وفي الشوط الثاني، منح إرنستو الفرصة لكل من: أرتور ميلو، أومتيتي، فيدال، رافينيا، كوتينيو وأبيل رويز، حتى يمنح كل اللاعبين الفرصة لاكتساب الجاهزية البدنية قبل بداية الموسم.