هاري كين يكسر صمود أستون فيلا ويمنح توتنهام النقاط الثلاث

وكالات / سما /

استطاع فريق نادي توتنهام تحقيق الانتصار على حساب ضيفه، أستون فيلا، ولكن بشق الأنفس، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد.

السبيرس استضافوا الفريق الصاعد حديثاً إلى البريميرليج على ملعب توتنهام الجديد في ختام منافسات اليوم الثاني من الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

الفريق الزائر نجح في صنع المفاجآة وأخذ الأسبقية على مستوى النتيجة بهدف في الدقيقة 9 عن طريق اللاعب جون ماكجين، واستمر صمود أستون فيلا وتألق الحارس الرائع توم هيتون حتى الدقيقة 73.

الوافد الجديد هذا الصيف، تانجاي ندومبيلي كان معه الحل لكسر صمود الفيلانز، من خلال تسديدة قوية تفوق من خلالها على هيتون، واتجهت المباراة نحو أن تنتهي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة ولكن هاري كين كان له رأي آخر.

إريك لاميلا النجم الأرجنتيني تمكن من الضغط على لاعب أستون فيلا في الثلث الدفاعي للفريق الضيف وافتك منه الكرة ليحاول تصويبها لتصل إلى السفاح الإنجليزي بعد أن حارت الكرة بين أرجل مدافعي أستون فيلا، وينجح الأمير في تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 86 ليكسر النحس الذي كان يلازمه دائماً في شهر أغسطس.

ولم يكتفِ كين بهذا الهدف، بل وقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريق شمال لندن في الدقيقة 90 من تسديدة جميلة.

يُذكرأن المباراة شهدت مشاركة الوافد الجديد المصري محمود حسن تريزيجيه إلى جانب مواطنه أحمد المحمدي في تشكيلة أستون فيلا الأساسية، ولعب نجم الدوري التركي السابق 59 دقيقة قبل أن يتم استبداله بجوتا، فيما أكمل المحمدي الـ 90 دقيقة.