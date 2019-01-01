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أتلتيكو مدريد يقهر يوفنتوس بفضل جواو فيليكس

الأحد 11 أغسطس 2019 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يقهر يوفنتوس بفضل جواو فيليكس


وكالات / سما /

تمكن نادي أتلتيكو مدريد من الفوز على نظيره يوفنتوس الإيطالي، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الودي الذي أجري بينهما مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات بطولة كأس الأبطال الدولية.

وافتتح أتلتيكو مدريد نتيجة اللقاء عبر البرتغالي الشاب جواو فيليكس في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، ولم تمر سوى خمس دقائق حتى سجل سامي خضيرة هدف التعادل لصالح فريق السيدة العجوز.

وبعد مرور أربع دقائق على هدف التعديل، عاد جواو فيليكس ليضع فريقه في المقدمة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد.

ومع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 49، كاد هيجواين أن يعدل النتيجة ليوفنتوس، بعد عدة لمسات بينه وبين دوجلاس كوستا، انتهت بتسديدة من المهاجم الأرجنتيني مرت بجوار القائم.

ووقف القائم الأيسر للحارس يان أوبلاك، كسدٍ منيع أمام أدريان رابيو لاعب يوفنتوس، الذي كان قريباً من تعديل الكفة بين الطرفين، بعد تسديدة قوية في الدقيقة 59.

وأنقذ يان أوبلاك مرماه من فرصة هدفٍ ليوفنتوس بالدقيقة 85، بعد محاولة من باولو ديبالا نجم اليوفي، لتنتهي المباراة بفوز الروخي بلانكوس بهدفين مقابل هدف واحد.

#اتلتيكو مدريد #جواو فيليكس #يوفنتوس

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