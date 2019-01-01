شاهد الصور : التعرف على هوية الشهيد الذي ارتقى شمال قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة صباح الأحد استشهاد مروان خالد عبد الغني ناصر (26 عامًا) من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة، وذلك بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال شرق البلدة.

وكانت مصادر عبرية قالت إن قوات الجيش قتلت صباح اليوم فلسطينيًا مسلحا شرق بلدة بيت حانون.

وقال الموقع الإلكتروني للقناة 13 العبرية " أن دبابة إسرائيلية أطلقت عدة قذائف على فلسطيني مسلح حاول اجتياز السياج الفاصل في منطقة النصب التذكاري شمال بيت حانون".

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان أن قوات الاحتلال استهدفت فلسطيني على السياج الفاصل شمال بيت حانون، بعدما أطلق النار على جنود الاحتلال ما أدى على استشهاده.