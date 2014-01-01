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الرئيس يضع اكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات

الأحد 11 أغسطس 2019 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يضع اكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات


رام الله / سما /

وضع الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، اكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس للصحفيين: نتوجه بالتحية والتقدير والتهاني الحارة لأبناء شعبنا في كل مكان، في الوطن والشتات والمخيمات، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، كما نتوجه للأمتين العربية والإسلامية والعالم بأن يعود بالخير والسلام والبركات.

وأضاف الرئيس، نحن هنا صامدون صابرون مرابطون في أرضنا، ولن نسمح لأحد أن يخرجنا منها ولن نسمح لاحد أن يحتل مكاننا، ولن نسمح لاحد أن يأخذ حقوقنا أو أن يهضمها، وسنبقى هنا لإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مهما طال الزمن.

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