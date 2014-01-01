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ترامب يبلغ تل أبيب بضرورة منع طليب وعمر من دخول إسرائيل

الأحد 11 أغسطس 2019 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يبلغ تل أبيب بضرورة منع طليب وعمر من دخول إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

قال تقرير إخباري أمريكي، السبت، إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ كبار مساعديه في البيت الأبيض أنه يجب على إسرائيل أن تمنع النائبتين الديمقراطيتين المسلمتين، إلهان عمر ورشيدة طليب، من دخول البلاد.

ونقل تقرير موقع "axios" عن ثلاثة أشخاص لديهم اطلاع مباشر بالمناقشات التي دارت حول بشأن الزيارة. وقال الموقع إن ترامب على قناعة بأنه يجب منع عمر وطليب من دخول إسرائيل؛ بناء على دعمهما الصريح لحركة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها BDS.

وأشار التقرير إلى أن وجهة نظر ترامب في هذا الشأن وصلت إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

بدوره، علق البيت الأبيض على الأخبار، وأنكر وجود ممارسة أي ضغوط على نتنياهو من ترامب.

وقالت ستيفاني غريشام، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، اليوم السبت: "يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تفعل ما تريد. إنها أخبار مضللة".

يشار إلى أنه يسمح قانون صدر في 2017 لوزارة الداخلية الإسرائيلية بمنع أي مواطن أجنبي من الدخول إلى البلاد إذا ما دعم مقاطعة إسرائيل.

والشهر الماضي، أشارت تقديرات إلى أن السلطات الإسرائيلية ستتجنب منعهما من دخول البلاد، حرصا على "صورة إسرائيل في الخارج" ومنعا لـ"الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية".

يشار إلى أن تقارير صحافية إسرائيلية ذكرت أن البت في مسألة السماح لعمر وطليب بدخول البلاد سيترك لنتنياهو.

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