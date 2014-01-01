الاحتلال يعلن تصفية فلسطيني مسلح شمال قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت وسائل إعلام عبرية فجر اليوم الأحد عن استشهاد فلسطيني بدعوى "محاولته اجتياز السياج الفاصل شمال بيت حانون شمال قطاع غزة".

وقال الموقع الإلكتروني للقناة 13 العبرية " أن دبابة إسرائيلية أطلقت عدة قذائف على فلسطيني مسلح حاول اجتياز السياج الفاصل في منطقة النصب التذكاري شمال بيت حانون".

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان أن قوات الاحتلال استهدفت فلسطيني على السياج الفاصل شمال بيت حانون، بعدما أطلق النار على جنود الاحتلال ما أدى على استشهاده.

واطلقت دبابة للاحتلال عدة قذائف مدفعية على السياج الفاصل، كما أطلقت نيران اسلحتها الرشاشة بشكل كثيف.