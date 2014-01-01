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غانتس: الجولة القادمة ستكون الاخيرة وسنهزم حماس عسكريا وسنعيد الهدوء والجنود الأسرى

السبت 10 أغسطس 2019 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: الجولة القادمة ستكون الاخيرة وسنهزم حماس عسكريا وسنعيد الهدوء والجنود الأسرى


القدس المحتلة / سما /

قال بيني غانتس زعيم حزب "كاحول لافان" الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنه حينما يقود حزبه المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، فإن حماس ستعرف أنه إذا كانت هناك جولة قتالية، فستكون الأخيرة.

وأضاف غانتس في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر : "سنهزم حماس عسكريا وسنعيد الهدوء ونعيد الجنود الأسرى إلى ديارهم".

وأشار رئيس اركان جيش الاحتلال الاسبق إلى أن "الأحداث الأخيرة والتي شملت محاولتين للتسلل والهجوم من قطاع غزة ، والهجوم الكبير في القدس وقتل دفير سوريك، تدعو إلى رد فعل من الحكومة لمنع الهجوم التالي".

ونوه غانتس إلى أن "استمرار تآكل الردع، سيؤدي للأسف إلى جولة عنيفة أخرى". 

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