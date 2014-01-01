الزعنون يهنئ شعبنا في الوطن والشتات بعيد الأضحى المبارك

رام الله / سما /

هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية، لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتمنى الزعنون على الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعبنا الصابر وقد تحققت أهدافه بالحرية والعودة واقام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا، الله تعالى أن يحفظ أبناء شعبنا القابضين على الجمر دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم ومقدساتهم، وأن يرحم الشهداء الابرار ويتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمّن على الجرحى الابطال بالشفاء العاجل، وعلى الأسرى البواسل بالحرية العاجلة.