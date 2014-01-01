نتنياهو يعلق على قتل جيشه مجموعة من الشبان فجرًا شرق دير البلح وسط القطاع!

القدس المحتلة / سما /

علّق رئيس حكومة الاحتلال وزير الحرب الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، على "قتل" جيشه مجموعة من الشبان فجرًا شرق بلدة دير البلح وسط القطاع.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "أهنئ قوة الجيش الإسرائيلي التي عملت بسرعة وبنجاعة على حدود قطاع غزة وأحبطت تسلل "إرهابيين" إلى أراضينا". وفقا له.

وأضاف أن حماس تتحمل المسؤولية عن كل "عدوان" ينطلق من جميع أراضي قطاع غزة، لافتا إلى أن "إسرائيل ستواصل العمل على إحباط محاولات التسلل إلى أراضيها والمساس بمواطنيها".

واستشهد فجر اليوم، 4 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة دير البلح، وذلك وفق ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال .