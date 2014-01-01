الداخلية بغزة تفرج عن 55 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

غزة / سما/

أفرجت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت، عن 55 نزيلاً حصلوا على قرار عفو كمكرمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل: "إن الإفراج تم عن 55 نزيلاً محكوماً ممن قضوا ثلثي المدّة في مراكز الإصلاح والتأهيل".

وأشار العميد أبو بطيحان إلى أن قرار الإفراج يأتي بعد إثبات النزلاء لحسن السير والسلوك خلال فترة العقوبة التي قضوها، حيث حصلوا على عفو بناء على قرار لجنة مشتركة من كل من وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية والأمن الوطني. ودعا أبو بطيحان النزلاء المفرج عنهم لأن يكونوا عوامل بناء في المجتمع، وأن يوصلوا حياتهم بجِدّ وإيجابية.