  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية بغزة تفرج عن 55 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

السبت 10 أغسطس 2019 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تفرج عن 55 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك


غزة / سما/

أفرجت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت، عن 55 نزيلاً حصلوا على قرار عفو كمكرمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل: "إن الإفراج تم عن 55 نزيلاً محكوماً ممن قضوا ثلثي المدّة في مراكز الإصلاح والتأهيل".

وأشار العميد أبو بطيحان إلى أن قرار الإفراج يأتي بعد إثبات النزلاء لحسن السير والسلوك خلال فترة العقوبة التي قضوها، حيث حصلوا على عفو بناء على قرار لجنة مشتركة من كل من وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية والأمن الوطني. ودعا أبو بطيحان النزلاء المفرج عنهم لأن يكونوا عوامل بناء في المجتمع، وأن يوصلوا حياتهم بجِدّ وإيجابية.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اختطاف 3 مستوطنين في 2014

معاريف: الهدوء النسبي الذي يشهده قطاع غزة يخفي خلفه مبادرة مصرية جديدة

“كان 11” : فريق صالح العاروي لتوجيه العمليات في الضفة الغربية

صور: وفاة طفلة و7 إصابات حرجة بانهيار جدار منزل في رفح اثناء تجمعهم لمشاهدة الاضاحي

موجة من الغضب بعد أداء الجيش الإسرائيلي لأغنية تونسية مشهورة (فيديو)

وثيقة تكشف : لماذا أعرب كيسنجر عن خشيته من نصر إسرائيلي في حرب أكتوبر

شاهد.. بينها 4 دول عربية.. هذه الشعوب الأكثر غضبا بالعالم

الأخبار الرئيسية

الرئيس

المستوطنات ستزول.. الرئيس: لن نقبل اعتبار شهداءنا إرهابيين أو أن يخصموا قرشاً واحداً من أموالهم

860x484 (2)

الاحتلال ينتظر خطأ واحد فقط للوصول لمنفذي عملية بيت فجار

k

جيش الاحتلال: هجوم شرق غزة مخطط له ويوجه تحذيرا الى حركة حماس

صور: الاحتلال يقتل أربعة فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن اعتقال 3 شبان وفتاة يتهمهم بعملية "عصيون"