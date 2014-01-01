"المقاومة الشعبية" تدعو لتصعيد الانتفاضة رداً على دعوات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى

غزة / سما/

أكد نبيل أبو سيف مسؤول دائرة القدس والأسرى لحركة "المقاومة الشعبية"، بأن انتهاك قدسية المسجد الأقصى، والدعوات لاقتحامه هو انتهاك لمشاعر جميع العرب والمسلمين، داعياً لتصعيد الانتفاضة ردأ على ذلك.

واستنكر أبو سيف في بيان صادر عنه، دعوة ما تسمى بمنظمات "الهيكل" المزعوم المتطرفة للمشاركة في إقتحامات جماعية للمسجد الأقصى المبارك، بدءًا من أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وشدد على أن هذه الممارسات المتطرفة ما هى الا إصراراً من الاحتلال، على المساس بقدسية وحرمة المسجد الأقصى، وشن حرباً دينية لإشعال المنطقة بأكملها.

ودعا أبناء شعبنا في الضفة والقدس للتوجه لصلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى والرباط بداخله، وعلى آسواره وبساحاته وحمايته بالتصدي البشري من دخول قطعان المستوطنين إليه، لإفشال مخططهم الذي يهدف الى إستفزاز مشاعر المسلمين واستمرار مسلسل تهويد المدينة المقدسة، للسيطرة على المسجد.

وحذر جيش الاحتلال من العواقب الوخيمة التى سيدفع ثمنها، في حال السماح للمستوطنين من اقتحام المسجد.