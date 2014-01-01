  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المقاومة الشعبية" تدعو لتصعيد الانتفاضة رداً على دعوات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى

السبت 10 أغسطس 2019 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة الشعبية" تدعو لتصعيد الانتفاضة رداً على دعوات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى


غزة / سما/

 أكد نبيل أبو سيف مسؤول دائرة القدس والأسرى لحركة "المقاومة الشعبية"، بأن انتهاك قدسية المسجد الأقصى، والدعوات لاقتحامه هو انتهاك لمشاعر جميع العرب والمسلمين، داعياً لتصعيد الانتفاضة ردأ على ذلك.

واستنكر أبو سيف في بيان صادر عنه، دعوة ما تسمى بمنظمات "الهيكل" المزعوم المتطرفة  للمشاركة في إقتحامات جماعية للمسجد الأقصى المبارك، بدءًا من أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وشدد على أن هذه الممارسات المتطرفة ما هى الا إصراراً من الاحتلال، على المساس بقدسية وحرمة المسجد الأقصى، وشن حرباً دينية لإشعال المنطقة بأكملها.

ودعا أبناء شعبنا في الضفة والقدس للتوجه لصلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى والرباط بداخله، وعلى آسواره وبساحاته وحمايته بالتصدي البشري من دخول قطعان المستوطنين إليه، لإفشال مخططهم الذي يهدف الى إستفزاز مشاعر المسلمين واستمرار مسلسل تهويد المدينة المقدسة، للسيطرة على المسجد.

وحذر جيش الاحتلال من العواقب الوخيمة التى سيدفع ثمنها، في حال السماح للمستوطنين من اقتحام المسجد.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اختطاف 3 مستوطنين في 2014

معاريف: الهدوء النسبي الذي يشهده قطاع غزة يخفي خلفه مبادرة مصرية جديدة

“كان 11” : فريق صالح العاروي لتوجيه العمليات في الضفة الغربية

صور: وفاة طفلة و7 إصابات حرجة بانهيار جدار منزل في رفح اثناء تجمعهم لمشاهدة الاضاحي

موجة من الغضب بعد أداء الجيش الإسرائيلي لأغنية تونسية مشهورة (فيديو)

وثيقة تكشف : لماذا أعرب كيسنجر عن خشيته من نصر إسرائيلي في حرب أكتوبر

شاهد.. بينها 4 دول عربية.. هذه الشعوب الأكثر غضبا بالعالم

الأخبار الرئيسية

الرئيس

المستوطنات ستزول.. الرئيس: لن نقبل اعتبار شهداءنا إرهابيين أو أن يخصموا قرشاً واحداً من أموالهم

860x484 (2)

الاحتلال ينتظر خطأ واحد فقط للوصول لمنفذي عملية بيت فجار

k

جيش الاحتلال: هجوم شرق غزة مخطط له ويوجه تحذيرا الى حركة حماس

صور: الاحتلال يقتل أربعة فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن اعتقال 3 شبان وفتاة يتهمهم بعملية "عصيون"