هيئة الانتخابات: 25% استوفوا شروط الترشح للانتخابات في تونس

تونس /سما/

أكد عضو هيئة الانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن نحو 25% فقط من الذين قدموا ملفات ترشحهم يستوفون شروط الترشح.

وقال بوعسكر، اليوم السبت، في تصريح بإذاعة "موزاييك أف أم" إن 27 مترشحاً فقط أودعوا الضمان المالي وقيمته 10 آلاف دينار تونسي بالخزينة العامة للبلاد.

وأضاف أن 33 مطلباً ترشح تضمنت أخطاء في التزكيات.

وأغلقت هيئة الانتخابات في تونس، مساء أمس الجمعة، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر 2019.

وسجلت الهيئة منذ فتح باب الترشح، في 2 أغسطس وإلى غاية الـ 9 من الشهر نفسه، 98 مترشحاً.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، إنه تم غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية المبكرة، يوم الجمعة في الساعة السادسة مساء، وسيتم انطلاقا من اليوم السبت التنبيه على المترشحين الذين لم يكملوا وثائق ترشحاتهم لاستكمالها في ظرف يومين.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في 17 نوفمبر المقبل، لكن بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءها في 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور.