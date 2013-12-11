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آلية عمل معبر بيت حانون "ايرز" خلال أيام عيد الأضحى

السبت 10 أغسطس 2019 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية عمل معبر بيت حانون "ايرز" خلال أيام عيد الأضحى


غزة / سما /

أعلنت إدارة معبر بيت حانون "ايرز"، يوم السبت، عن آلية عمل المعبر خلال عيد الاضحى المبارك، الذي يحتفل الفلسطينيون بأول أيامه اعتبارا من غد الأحد وحتى مساء الأربعاء.

المغادرين:

سيعمل المعبر للمواطنين المغادرين أيام " الأحد - الاثنين - الثلاثاء - الأربعاء "
11-12-13-14/8/2019
من الساعة " 07:30 " صباحا حتى الساعة " 1:00 " ظهرا.

القادمين:

سيعمل المعبر للمواطنين القادمين أيام " الأحد - الاثنين - الثلاثاء - الأربعاء "
11-12-13-14/8/2019

من الساعة " 07:30 " صباحا حتى الساعة " 7:00 " مساء.

- سيسمح بدخول سيارات الاسعاف حتى الساعة " 1:00 " ظهرا.

- سيتوقف دخول البريد الحكومي والخاص والصحف المحلية خلال ايام العيد.

- سيستأنف العمل بشكل طبيعي يوم الخميس الموافق 15/8/2019.

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