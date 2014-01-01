الجهاد: الإرهاب الإسرائيلي لن يُخمد الغضب المتصاعد في نفوس الأحرار

غزة / سما/

عقبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، على استشهاد أربعة مقاومين شرق المحافظة الوسطى فجراً.

وقالت الحركة في تصريح لها، إن الإرهاب الإسرائيلي لن يُخمد الغضب المتصاعد في نفوس الأحرار، فاقتحام الأقصى والحصار على غزة وهدم منازل المواطنين والاقتحامات المستمرة لقرى ومدن الضفة والانتهاكات بحق الاسرى كلها عوامل تفجير قادم طالما يستمر العدوان والقمع والاستيطان.

وحملت الحركة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تبعات عدوانه وجرائمه.

وأكدت التجارب على أن شعبنا لن يذل ولن يركع ومقاومته ستبقى متقدة.