عريقات: واشنطن تحاول إسقاط فكرة الدولة الفلسطينية وحق العودة اللاجئين

رام الله / سما /

اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة إسقاط فكرة الدولة الفلسطينية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك ردا على تصريحات المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غريبنبلات قال فيها إن قرارات الأمم المتحدة ليست وسيلة لصنع السلام.

وأوضح عريقات، على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، "كثرت حملات التشويه على القيادة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهدف إسقاط حق العودة والقدس وفكرة الدولة"، مؤكدا أن الحقوق الفلسطينية ستبقى للشعب الفلسطيني.

وكان غرينبلات قال الخميس الماضي بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، إن "قرارات مجلس الأمن لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني قد فشلت في إحراز تقدم والسبيل الوحيد للمضي قدما هو إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين".

وتوقفت مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 مايو 2018 ومنذ ذلك الحين يطالب الفلسطينيون بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام.

ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة العام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.