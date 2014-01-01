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القوى والفصائل تدعو الى شد الرحال الى الاقصى والصلاة فيه

السبت 10 أغسطس 2019 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوى والفصائل تدعو الى شد الرحال الى الاقصى والصلاة فيه


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل ابو يوسف، ان اسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية في محاولة لفرض امر واقع مستفيدة من الاجواء التي خلقتها الادارة الامريكية بالحديث عن صفقة القرن للحيلولة دون اقامة دولة فلسطينية .

واضاف ابو يوسف لإذاعة فلسطين الرسمية ان القوى والفصائل دعت الى شد الرحال الى الاقصى والصلاة فيه للتصد ي لاقتحامات المستوطنين التي هدفها فرض اجندة اسرائيلية على الاقصى مؤكدا ان القيادة والسيد الرئيس يجرون اتصالات مع كافة الاطراف الدولية لوقف هذا العدوان اضافة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا

وبين ابو يوسف ان الاتصالات تتعلق ايضا باحالة ملف الاستيطان الى المحكمة الجنائية الدولية لاسيما بعد وضع حجر الاساس لبناء اكثر من 600 وحدة استيطانية في بيت ايل المقامة شمال مدينة البيرة

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