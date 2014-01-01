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شاهد الصور : الرئيس يتفقد مخيم الجلزون شمال رام الله

السبت 10 أغسطس 2019 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الصور : الرئيس يتفقد مخيم الجلزون شمال رام الله


رام الله / سما /

تفقد الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مخيم الجلزون شمال رام الله واطلع على اوضاع واحتياجات سكانه.

ووضع الرئيس لدى وصوله المخيم اكليلا من الزهور على النصب التذكاري تكريما لشهداء المخيم، كما زار سيادته مركز الكرامة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز لهذه الشريحة من ابناء شعبنا، وعلى الخطط التطويرية للمركز.

وتوجه الرئيس عقب ذلك الى قاعة مخيم الجلزون حيث كان في استقباله وجهاء وفعاليات ومؤسسات المخيم.

ورافق الرئيس خلال جولته في المخيم: رئيس الوزراء محمد اشتية، وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، والمشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير احمد عساف.

يتبع....

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