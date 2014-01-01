تطبيق فلسطيني يساعد السائقين على تفادي نقاط التفتيش الإسرائيلية

رام الله / سما /

طور فلسطينيون تطبيقا جديدا يساعد السائقين في الضفة الغربية على‭ ‬تجنب نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية واكتشاف طرق‭ ‬إلى البلدات الفلسطينية غالبا ما تغفلها التطبيقات الرئيسية المعروفة.

وصمم الفلسطينيون التطبيق الذي بدأ تشغيله في حزيران/يونيو باسم دروب ويوفر معلومات عن الطرق المغلقة والحالة المرورية من خلال المستخدمين.

ويهدف التطبيق إلى إيجاد بديل لتطبيقات مثل خرائط جوجل، وويز التي نادرا ما توضح القيود الإسرائيلية ومشاق السفر بين المدن الفلسطينية.

وقال محمد عبد الحليم الرئيس التنفيذي لـ "دروب تكنولوجيز" إنه توصل إلى أن الفلسطينيين يحتاجون إلى طريقة جديدة للوصول إلى الأماكن التي يقصدونها بعد أن قادته رحلة باستخدام خرائط جوجل بين مدينتي بيت لحم ورام الله في الضفة الغربية إلى منطقة نائية.

وقال عبد الحليم (39 عاما) قبل أن يستخدم التطبيق للمرور من نقطة تفتيش تفصل بين رام الله ومستوطنة بيت إيل القريبة "لا داعي لأن نطالب شركات عالمية أن تبني لنا تطبيق خاص بنا لحل مشاكلنا، نحن نستطيع ان نقوم بذلك لحل مشاكلنا والمشاكل التي لها علاقة بالوضع الخاص بنا"، مضيفًا ان "موضوع تحديث الخرائط عبر جوجل وصعوبته، هو ما دفعني لأن أقوم ببناء التطبيق".

وأكد عبد الحليم "هدفنا منح درجة الأمان الممكنة لجميع الفلسطينيين الذين يتنقلون بين المدن في الضفة الغربية، من دون الدخول لطريق المستوطنات الإسرائيلية كي لا يشكل خطرًا على حياته".

وتمول التطبيق، الذي اشترك فيه 22 ألف مستخدم خلال شهرين، شركة "أيديال" وهي شركة لبرامج التشغيل الآلي والنقل مقرها في مدينة رام الله ويرأسها عبد الحليم أيضا. ويقول عبد الحليم إنه يأمل في تحويل التطبيق إلى مصدر دخل مالي في المستقبل من خلال نظام توزيع بشكل جزئي.

وتتكون المعادلات الخاصة بتطبيق "دروب" من تقارير من المستخدمين مع عمليات إدخال يدوية يقوم بها طاقم هندسي لمساعدة السائقين على تجنب المرور في نقاط التفتيش المعوقة للحركة والابتعاد عن المستوطنات التي تمنع معظم السيارات الفلسطينية من دخولها.

ويقول عبد الحليم إن التطبيق متاح أيضا في قطاع غزة لكن معظم المستخدمين النشطين له موجودون في الضفة الغربية.

ويشيع استخدام تطبيق "ويز" بين الإسرائيليين لكن كثيرا من الفلسطينيين يقولون إنه يوجههم إلى طرق ممنوع عليهم المرور فيها.

وقال نيكولاس حرامي (31 عاما) الذي يستخدم التطبيق في القيادة من منزله في القدس الشرقية إلى رام الله والمدن الفلسطينية الأخرى "تطبيق دروب هو انتاج فلسطيني ويساعد بالتنقل بين المدن الفلسطينية، لتجنب المرور من المستوطنات او المناطق الإسرائيلية"، مضيفًا "عندما يكون معي أحد أصدقائي الذين لا يستطيعون الدخول الى المستوطنات لأنهم يحملون الهوية الفلسطينية، فتلقائيًا تجد ان التطبيق يمنحك طرقًا أخرى للمرور بها والمسموح لك أن تمر بها".