الديمقراطية تنعى الشهداء الأربعة وتحمل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها

غزة / سما /

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي تنعى الشهداء الأربعة الذين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة، أن هذه الجريمة الإسرائيلية البشعة يتحمل جيش الاحتلال تبعاتها، والتي تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وأدانت الجبهة، الجريمة الإسرائيلية النكراء، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني بقواه السياسية سيصُعد من خطواته النضالية ومقاومته بكافة الأشكال ضد الاحتلال الإسرائيلي، لإجباره على فك الحصار ووقف عدوانه وإرهابه المنظم بحق أبناء شعبنا.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما اتجاه جرائم الاحتلال والحصار الإسرائيلي، المتواصلين ضد شعبنا الفلسطيني في غزة، مؤكدةً أن صمت المجتمع الدولي والانحياز الكامل للإدارة الأميركية إلى جانب دولة الاحتلال يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها وعدوانها على شعبنا، طالما لم يتوفر أي رادع دولي يرغم إسرائيل على وقف عدوانها وإرهابها، وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ودعت الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، للوفاء بتعهداته وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا من جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.