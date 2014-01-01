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أقسام سجن "عوفر" مغلقة أول أيام عيد الأضحى

السبت 10 أغسطس 2019 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه إن الأسرى في سجن عوفر سيبقون على اغلاق اقسام السجن في اول ايام عيد الاضحى المبارك، في انتظار تنفيذ الاتفاق الذي تم مع ادارة مصلحة سجون الاحتلال، خلال اليومين الماضيين.

والأربعاء، قال نادي الأسير  إن الأسرى في سجن عوفر توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع إدارة السجن.

وأضاف أن الاتفاق جاء بعد جلسة حوار استمرت نحو الساعة.

ويتضمن الاتفاق إعادة المعتقلين الذين تم نقلهم إلى سجون هشارون، وهداريم وجلبوع ونقل ستة منهم إلى معتقل النقب الصحراوي إلى حين العمل على إعادتهم مجدداً إلى سجن عوفر".

وكانت قوات القمع قامت بعملية نقل وعزل عدد من الأسرى من سجن عوفر، عقب عملية اقتحام نفذتها، الأحد.

#عوفر

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