حماس: الاحتلال يتحمل نتائج حالة الغضب لدى الشباب الفلسطيني بغزة

غزة / سما /

قال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن الاحتلال يتحمل كافة النتائج عن حالة الغضب والضغط التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني بغزة مع استمرار الحصار.

وعلق القانوع، على حادثة استشهاد 4 شبان فلسطينيين، وتصريحات الاحتلال بإنهم كانوا مزودين بأسلحة مختلفة بهدف تنفيذ هجوم، بأن ما جرى "جريمة جديدة بحق مجموعة من الشبان الغاضبين بسبب جرائمه المستمرة وإرهابه المنظم وحصاره المتواصل لقطاع غزة".

وأضاف في تصريح صحفي له "إن استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني وسلوكه العدواني وحصاره الظالم لغزة سيدفع الشباب الغاضب والثائر للقيام بردات فعل فردية رداً على ذلك".

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم السبت، أنه قتل أربعة فلسطينيين، بزعم أنهم كانوا في طريقهم لاختراق الحدود الشرقية للقطاع، وتنفيذ عملية مسلحة.