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شرطة الاحتلال تعزز انتشارها بالتزامن مع دعوات اقتحام الأقصى

السبت 10 أغسطس 2019 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تعزز انتشارها بالتزامن مع دعوات اقتحام الأقصى


القدس المحتلة / سما /

قالت شرطة الاحتلال إنها ستعزز انتشار قواتها في أحياء القدس ومحيط المسجد الأقصى، الأحد، نظرا لدعوات استيطانية باقتحام المسجد الأقصى في موعد صلاة عيد الأضحى لدى المقدسيين.

ويأتي عيد الأضحى بالتزامن مع ما يسمى لدى اليهود بـ"ذكرى خراب الهيكل"، في التاسع من أغسطس/ آب حسب التقويم العبري، وهو اليوم الذي يشهد سنويًا اقتحامات ضخمة من مستوطنين للمسجد. 

وأشارت الحكومة إلى أنها ستصدر قرارها بالسماح للمستوطنين بدخول الأقصى من عدمه، صباح الأحد، بعد الحصول على تقييم للوضع من الشرطة، وفق "يديعوت احرونوت".

وذكرت الشرطة الاسرائيلية أنها ستشرع بمنع المركبات من دخول البلدة القديمة في القدس، بداية من الثامنة من مساء السبت بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش).

وكان مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أعلن الجمعة تأخير صلاة عيد الأضحى، الأحد، لمدة ساعة، بعد تهديدات مستوطنين باقتحام المسجد في اليوم ذاته.

#شرطة الاحتلال

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