الدفاع المدني يوجه خمسة إرشادات هامة لعيد الأضحى

رام الله / سما /

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين للالتزام بمجموعة من الإرشادات والتعليمات لتجنب الحوادث خلال فترة عيد الأضحى المبارك وخاصة تجنب السرعة الزائدة على الطرق الخارجية وأثناء التنقل بين المحافظات والمدن والبلدات .

وعدم إضرام النيران في الأعشاب وتحذير الأطفال من اللهو والعبث بمسببات الحرائق والألعاب النارية وعدم السماح لهم بممارسة الهوايات والألعاب التي تشكل خطراً عليهم .

والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة داخل مدن الملاهي والمسابح والمنتزهات العامة .

كما دعت العاملين في المنتزهات والمسابح الانتباه لزوارهم وتجنب الاكتظاظ على الألعاب وبرك السباحة ومراعات الألعاب التي تناسب الفئات العمرية والحالات المرضية مثل أمراض القلب وغيرها .

واشارت إلى أنه سيتم تنظيم جولات تفقدية من قبل الدفاع المدني على هذه الأماكن تزامنا مع أيام العيد .

ودعت المواطنين لعدم التردد في الاتصال والإبلاغ عن الحوادث بطوارئ الدفاع المدني على الرقم 102 .