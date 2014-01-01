معجزة.. نجاة ركاب طائرة بعد سقوطها في المحيط

وكالات / سما /

نجا 3 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة سقطت في مياه المحيط قبالة إحدى جزر الباهاماس، في حدث فريد من نوعه، حسبما أوردت وسائل إعلام أميركية.

وسقطت الطائرة ذات المحرك الواحد وبداخلها طيار وراكبين على بعد حوالي 20 ميلا إلى الشرق من بيميني، أقصى جزيرة في جزر البهاماس، أثناء رحلة من مطار غريت هاربور كاي إلى مطار ميامي التنفيذي، بحسب قناة "أيه بي سي" نيوز الأميركية.

وتمكن الناجون من نفخ قارب طوارئ مطاطي وقاموا بتنبيه خفر السواحل، قبل أن يشاههم مجموعة من الصيادين ويهرعوا لنجدتهم.

وقال تيم هامبسون، أحد الصيادين لقناة "أيه بي سي" نيوز: "كنا على بعد حوالي 25 ميلاً من كاتي كاي، في طريقنا إلى غريت هاربور، عندما صادفنا قارب نجاة يقل 3 رجال".

وتابع "لم يصب أحد بأذى، كانوا جميعهم في حالة صدمة، مضيفا أن من بين الناجين "رجلا يبلغ من العمر 80 عاما".